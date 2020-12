Alunos da segunda turma do mestrado em Mudanças Climáticas e Ciências Marinhas recebidos na Universidade Técnica do Atlântico

A recém-criada Universidade Técnica do Atlântico (UTA) realiza uma cerimónia oficial para receber os alunos da segunda turma do Mestrado em Mudanças Climáticas e Ciências Marinhas criado no âmbito do centro WASCAL

O evento está marcado para a manhã desta segunda-feira no pátio do edifício B do Instituto de Engenharias e Ciências do Mar – Isecmar, que acolhe o curso e está inserido na UTA.

A cerimónia será presidida pela reitora da UTA, Raffaela Gozzelino e contará com as presenças do presidente do Isecmar, Luís Fernandes, da directora do WASCAL CV, Corrine Almeida e do vice-director, António Pinto Almeida.

O WASCAL (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use) é um centro de serviços científicos que está implementado em 11 países da África Ocidental, incluindo Cabo Verde, e é financiado pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa (BMBF) da Alemanha.

A missão do WASCAL é fornecer serviços, informação e conhecimento a nível local, nacional e regional aos países membros para lidarem com os impactos adversos das mudanças climáticas.

Em Cabo Verde, através do centro, criou-se o Mestrado em Mudanças Climáticas e Ciências Marinhas, (Master Research Programme on Climate Change and Marine Sciences, sigla em inglês, MRP-CCMS), com a duração de dois anos e que começou a ser ministrado em 2019 no Isecmar.

O programa do mestrado, conforme dados disponibilizados pela UTA, facilitará a criação de massa crítica nas áreas de ciências climáticas, ciências marinhas e gestão marinha e costeira, na África Ocidental.

“Os estudantes adquirirão conhecimentos interdisciplinares e desenvolverão habilidades técnicas para entender melhor os ecossistemas costeiros e oceânicos e sua inter-conectividade nessa região”, refere a mesma fonte, sublinhando que os estudantes estarão também capacitados a desenvolver projectos orientados para soluções nas referidas áreas, num contexto de mudanças climáticas.

A segunda turma, segundo informações da universidade, terá a participação de 14 estudantes.