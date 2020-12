Comando Regional da PN de Santiago Sul e Maio inicia plano operacional para Natal e Fim de Ano

O Comando Regional da Polícia Nacional (PN) de Santiago Sul e Maio iniciou hoje o plano operacional de cobertura para o Natal e Fim de Ano, apresentando inovações tendo em conta o cenário pandémico em Cabo Verde.

A informação foi dada à imprensa pelo comissário Roberto Lima, explicando que, além da abordagem diferente por causa da covid-19, o destaque será também nas zonas mais críticas e que o foco principal da Polícia Nacional é levar a paz, a ordem pública e a segurança de pessoas e seus bens a todos os bairros da capital, especialmente.

“É um plano flexível cujo empenho de todo suporte humano e material do comando está direccionado para o seu cumprimento, contando com o apoio das entidades parceiras”, assinalou.

Conforme apontou Roberto Lima, a cidade da Praia já está dividida em dois grandes sectores, norte e sul, onde diariamente, nos dias de semana, serão levadas a cabo operações de rusgas, com abordagens e revistas de pessoas e viaturas suspeitas.

Isto, apontou, sempre com o enfoque em não permitir o ajuntamento de pessoas que possam propiciar tanto a disseminação da covid-19, como também situações de desordem ou outros tipos de incidentes.

“Esta operação terá o envolvimento de todas as esquadras locais de Unidade de Piquete, da Esquadra de Investigação Criminal e, serão coordenadas por dois oficiais de polícia, que de forma directa, estarão no terreno em cada grade sector”, reiterou.

Roberto Lima disse também que nos fins de semana estão agendadas mega operações, a começar no dia 15 com um contingente policial mais extenso, para levar maior visibilidade, tranquilidade e paz a todos os bairros da capital.

Frisou que serão operações que se poderão realizar tanto durante o dia como durante a noite uma vez que o objectivo é dar uma atenção especial ao controlo do cumprimento de horário de encerramento de estabelecimentos comerciais.

“Da mesma forma, o controle da poluição sonora, do consumo de bebidas alcoólicas na via pública e também ao uso obrigatório de máscaras, nos termos do quadro legal existente”, afiançou.

Serão realizadas ainda operações stop diárias e reforçar aos finais de semana, para o controle rigoroso da situação documental dos condutores das viaturas bem como das condições mecânicas das mesmas.

“O comando apela à obediência ao rigoroso cumprimento das medidas impostas pelas autoridades sanitárias e o respeito pelo próximo”, atestou.

O plano operacional Natal e Fim de Ano começou a ser implementado hoje e prosseguirá até o dia 05 de Janeiro de 2021.