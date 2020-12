Óbito: Morreu Camilo Abu Raya, presidente do Grupo de Reflexão para a Regionalização

O presidente da Associação Grupo de Reflexão para a Regionalização de Cabo Verde (AGRRCV), Camilo Abu-Raya, faleceu esta quinta-feira, nos Estados Unidos, aos 76 anos, vítima de doença prolongada.

A morte de Camilo Abu-Raya foi confirmada à Inforpress por João do Rosário, que também pertencia à AGRRCV, e pela Associação Académica do Mindelo de que Camilo fez parte, primeiro como atleta, depois como dirigente.

Camilo Abu-Raya era descendente de bravenses e pertencia a uma destacada família que tinha uma tradição comercial em São Vicente. Além do comércio, esta figura da sociedade mindelense foi activista em várias áreas e destacou-se na defesa da regionalização do País.

Aos 16 anos emigrou-se para Portugal, depois para Holanda e seguiu para os Estados Unidos onde desempenhou cargos de direcção nas associações cabo-verdianas locais.

Depois, regressou a São Vicente, e seguiu a vida comercial mantendo a tradição da família. Além do comércio, foi desportista tendo se destacado no futebol e no golf e foi dirigente da Academia e do Club de Golf em São Vicente.

Em 2013, Camilo Abu-Raya foi co-fundador da Associação Grupo de Reflexão para Regionalização de Cabo Verde, de carácter apolítico. O grupo, com sede no Mindelo e legalizada com base na lei das associações, teve como propósito ser um espaço de cidadania que aposta na “promoção e divulgação” da necessidade de o País se descentralizar em regiões político-administrativas.

No início, a associação estabeleceu um programa que contemplou o esclarecimento da população de São Vicente sobre a importância da regionalização para a ilha e para o País. Posteriormente, contactou e reuniu-se com todos os partidos políticos para auscultação sobre quem era a favor e contra a regionalização.

Também levou a São Vicente, para proferir conferências sobre o tema regionalização, figuras portuguesas como Freitas do Amaral, Adriano Moreira e Rui Rio.

A 08 de Janeiro de 2016, o Grupo de Reflexão para a Regionalização de Cabo Verde rubricou com o Movimento para a Democracia (MpD) um documento em que este partido se comprometia, caso vencesse as eleições de 20 de Março do mesmo ano, a levar ao Parlamento uma proposta de lei para a regionalização de Cabo Verde, sendo que São Vicente seria escolhido como a primeira experiência de regionalização no País.

Em 2017 este grupo conseguiu que os dois partidos do arco do poder (MpD e PAICV) incluíssem nas suas plataformas eleitorais as ideias e um projecto de regionalização.

Apesar da proposta de regionalização submetida pelo Governo ter sido aprovada na generalidade na Assembleia Nacional, em 2019, ela foi retirada da discussão na especialidade por desentendimentos entre os mesmos partidos, porque precisava de entendimentos para ser aprovada com uma maioria de dois terços dos deputados.