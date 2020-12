Japão doa 81.427 euros para Projecto de Reabilitação e Ampliação do Centro de Promoção da Mulher do Tarrafal de Santiago

O japão doou 81.427 euros para financiamento do Projecto de Reabilitação e Ampliação do Centro de Promoção da Mulher do Tarrafal de Santiago, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades.

Segundo um comunicado do Ministério, publicado na sua página do Facebook, o contrato da doação foi assinado nesta segunda-feira, 21, pelo Embaixador do Japão em Cabo Verde, Arai Tatsue e pela presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), Idalina Freire Gonçalves.

Segundo a mesma fonte, a cerimónia decorreu virtualmente, por videoconferência, na presença do engenheiro Florentino Tavares, conselheiro do ministro-adjunto do Primeiro-ministro para a Integração Regional para questões de descentralização e de Arai Tatsue, embaixador do Japão em Cabo Verde.

“A doação faz parte da Assistência japonesa para os Projectos Locais (APL) e permitirá a reforma e a ampliação do prédio já existente do Centro de promoção da Mulher”, lê-se na note.

A mesma fonte recorda ainda que a embaixada do Japão já financiou 67.718 euros para o Projecto de Reabilitação e Ampliação do Centro de Promoção da Mulher de Porto Novo, na ilha de Santo Antão.