Funeral de José Alves Fernandes marcado para domingo

O funeral do presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, José Alves Fernandes, realiza-se no próximo domingo, 27.

Segundo uma nota da autarquia, o velório está marcado para as 10h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A mesma fonte informa ainda que às 11h00, realiza-se uma cerimónia pública de homenagem na Praça Central, que contará com uma intervenção da actual presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jassira Monteiro.

Pelas 12h00, o féretro segue em romagem para o Cemitério de Assomada.

José Alves Fernandes, 44 anos, foi encontrado, esta terça-feira, baleado na varanda de sua casa. Transportado para o Hospital Regional de Santiago Norte onde recebeu a primeira assistência médica, Beto Alves viria depois a ser transferido, devido à gravidade dos ferimentos, para o Hospital Agostinho Neto, na Praia.

Nascido na localidade dos Engenhos, Santa Catarina, Beto Alves, como era conhecido, residia em Achada Riba, cidade de Assomada e antes de entrar nas lides políticas era professor e formador.

Licenciado em Ciência Política (ramo de Estado e Administração Pública) pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, com pós-graduação em Direito das Autarquias Locais, foi director de Saneamento e Fiscalização, bem como director do Ambiente e Saneamento, durante o mandato de Francisco Tavares de 2008 -2012.

De 2012 a 2016 exerceu as funções de vereador do Pelouro da Água, Energia, Ambiente, Saneamento e Protecção Civil, acumulando ainda as funções de presidente do conselho de administração do extinto

Em 2016 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, tendo renovado o mandato nas últimas eleições de 25 de Outubro pelas listas do Movimento para a Democracia (MpD).