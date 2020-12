Centenas de pessoas despedem-se do presidente José Alves Fernandes em velório com honra e muita consternação

Centenas de pessoas foram hoje aos Paços do Concelho despedirem-se do presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, José Alves Fernandes, falecido na última quinta-feira, aos 44 anos, num momento marcado por honra e muita consternação.

O velório iniciou antes das 10:00, e muitas pessoas ainda continuam à espera de dizer o “último adeus” ao José Alves Fernandes, também conhecido por Beto Alves, até por volta das 11:00.

Após o velório, segue-se a cerimónia de homenagem, na Praça Central, que contará com as intervenções dos presidentes da Câmara e Assembleia Municipal, Jassira Monteiro e Eurico da Moura, respectivamente, e do Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Às 11:30 segue-se a cerimónia religiosa, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Pelas 12:30, o féretro segue em romagem para o cemitério de Nhagar, Assomada.

A Câmara de Santa Catarina decretou três dias de luto municipal, em “homenagem e memória” do presidente José Alves Fernandes, iniciado na sexta-feira.

Participam nas cerimónias fúnebres o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva e vários outros membros do governo, autarcas da ilha de Santiago, deputados nacionais e vários políticos.