Cabo Verde com 93 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou hoje mais 93 casos de COVID-19, São Vicente conta com 59 novas infecções.

Segundo os dados do Ministério da Saúde e da Segurança Social das 833 amostras processadas nos laboratórios de virologia, somam-se 93 casos novos positivos.

Além dos 59 novos casos em São Vicente, Praia teve 8, Porto Novo 10, Ribeira Grande de Santo Antão 6, Santa Catarina de Santiago 3, Santa Cruz, Santa Catarina do Fogo e Boa Vista com 2 casos cada e Maio com 1.

Hoje mais 32 pessoas tiveram alta, das quais 12 na Praia, 3 em Mosteiros, 2 em Santa Catarina do Fogo, 1 em Paul. Porto Novo registou 2 casos recuperados, São Vicente 10 e Maio 2.

Com esta actualização o país passa a contabilizar 695 casos activos, 12319 casos recuperados, 120 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 13139 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.