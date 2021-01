Igreja da Nossa Senhora da Luz, na Ilha do Maio, de cara nova

Os fiéis católicos da ilha vão receber a partir da próxima semana a sua igreja de cara nova, depois de concluídas as obras de reabilitação.

A inauguração das obras de reabilitação da Igreja da Nossa Senhora da Luz, na Ilha do Maio, será na próxima segunda-feira, 25. A informação foi avançada esta quinta-feira, na página da rede social, Facebook do Instituto do Património Cultural (IPC).

Os trabalhos de recuperação daquele edifício religioso enquadram-se no programa de Reabilitação do Património Histórico, Cultural e Religioso do Eixo IV do PRRA – Programa de Reabilitação, Requalificação e Acessibilidade, levados a cabo pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural.

A Igreja da Nossa Senhora da Luz é um dos cartões postais da ilha do Maio. Estima-se que a construção tenha sido concluída em 1872, século XIX. Trata-se da igreja matriz da ilha, sendo a mais emblemática e de grande interesse histórico e patrimonial.