Combustíveis mais caros no mês de Fevereiro

Os combustíveis sobem de preço a partir das zero horas de hoje, 1 de Fevereiro. As subidas são generalizadas, com a gasolina a subir de 102,80 o litro para 110,10 escudos e as garrafas de gaz butano de 12, 5 Kg a subirem de 1.470 para 1.614,00 escudos.

Segundo a nova actualização dos preços máximos, divulgada na tarde deste domingo, pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 85,60 ECV/L; a Gasolina, a 110,10 ECV/L; o Petróleo, a 72,20 ECV/L; o Gasóleo Electricidade, a 70,30 ECV/L; o Gasóleo Marinha, a 59,20 ECV/L; o Fuel 380, a 64,30 ECV/L e o Fuel 180, a 67,30 ECV/L. O Gás butano passa a ser vendido a granel por 129,20 ECV/Kg, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 368,00 ECV; as de 6 Kg, a 775,00 ECV; as de 12,5Kg, a 1.614,00 ECV e as de 55Kg, a 7.103,00 ECV.

De acordo com a ARME, os preços do petróleo nos principais mercados internacionais mantiveram a tendência de subida durante o mês de Janeiro de 2021, num mês em que os mercados reagiram com optimismo, “fruto da tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e do início da vacinação contra COVID 19 em muitos países”.

A ARME adiante na mesma nota de imprensa que no âmbito do processo de harmonização das especificações técnicas dos combustíveis (gasolina e gasóleo) na CEDEAO, será introduzido o gasóleo de baixo teor de enxofre (ULSD - Ultra Low Sulphur Diesel - 10 ppm) no mercado nacional, a partir de Fevereiro de 2021, substituindo o gasóleo 0,1% com 1000 ppm de enxofre.

Os novos preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados vigoram de 01 a 28 de Fevereiro de 2021.