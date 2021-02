Óbito em Santa Catarina e 58 novos casos de COVID-19 no país

Aumenta para 139 o número de óbitos relacionados com a COVID-19 em Cabo Verde, com mais uma morte, ocorrida desta feita em Santa Catarina (Santiago). Além do óbito, o boletim epidemiológico divulgado no início da noite de hoje, dá conta do registo de 58 casos novos no país.

Os 58 casos de COVID-19 registados, foram identificados entre 950 amostras analisadas. São Vicente é o concelho onde surgiram mais novos casos: 24, num total de 345 testes. O concelho, que registou 40 recuperados conta agora com 67 casos activos da doença. Em termos de casos activos, a tabela é liderada pela Praia, com 160, que regista hoje 14 novos casos (entre 270 amostras analisadas), e 45 recuperados. Tarrafal de São Nicolau, com 6 casos (em 20 amostras); Santa Catarina, em Santiago, com 5 novos casos (em 34); Santa Catarina do Fogo, em todas as 3 amostras analisadas testaram positivos, bem como São Domingos, onde os 2 testados acusaram positivo, e ainda São Miguel e Mosteiros, ambos com 2 casos (em 8 amostras), completam a tabela de casos positivos registados esta quinta-feira. Registam-se ainda 101 recuperados: Praia 45, Santa Catarina 2, São Salvador do Mundo 1, Tarrafal 2, São Filipe 2, Santa Catarina do Fogo 4, São Vicente 40, Sal 3 e Tarrafal de São Nicolau 2). Com esta actualização, o país passa a contabilizar 373 casos activos, 14.084 casos recuperados, 139 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 14601 casos positivos acumulados, sintetiza o boletim epidemiológico de hoje.

