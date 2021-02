Santiago Norte: 195 peixeiras e 90 pescadores beneficiados por projecto financiado pelos EUA

O embaixador dos EUA em Cabo Verde, Jeff Daigle, visita hoje em Rincão algumas actividades do Projecto Promoção de Pesca Artesanal e Marketing. O projecto, financiado pelo Fundo de Auto Ajuda, irá beneficiar cerca de 200 peixeiras e pescadores.

O projecto, orçado em 8000 dólares, “inclui a construção de dois botes de pesca nas comunidades de Tarrafal e Rincão, a aquisição de um motor para uma embarcação em Ribeira da Barca e de materiais para o transporte e conservação de pescado”, descreve a embaixada dos EUA em nota de imprensa.

O financiamento deste projecto, que irá beneficiar 195 peixeiras e 90 pescadores naquelas três comunidades, enquadra-se na área dos pequenos projectos apoiados pelo Fundo de Auto Ajuda, e está a ser implementado pela COOPESCA-SN (Cooperativa de Pescadores, Peixeiras e Armadores da Região Santiago Norte).

Hoje, 12, no âmbito do mês do Pescador, o Embaixador dos EUA, Jeff Daigle visitará, como referido, algumas actividades implementadas no âmbito do projecto.

A visita, terá início no estaleiro de construção de embarcações artesanais, prosseguindo depois para a entrada de Rincão, prosseguindo depois para a sede da COOPESCA, e conta com a participação de representantes das Câmaras Municipais de Santa Catarina e do Tarrafal, representantes da COOPESCA, e beneficiários do projecto.

O programa de Auto Ajuda para 2020/ 2021, como refere a nota de imprensa, está a financiar um total de nove projectos em cinco ilhas, incluindo um segundo projecto no sector das pescas, apoiando a Casa do Pescador das ilhas do Fogo e Brava.

“Outras intervenções do programa compreendem o melhoramento de instituições de ensino promovendo qualidade e inclusão social, intervenções para a promoção de pequenos negócios e criação de emprego, e um projecto para a promoção de leitura”, acrescenta.