Gripe aviária detectada na África Ocidental. Cabo Verde ainda sem casos suspeitos

A Direcção Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecuária informou hoje que em Cabo Verde ainda não há suspeita da Gripe Aviária. Entretanto, garante que está a acompanhar a situação e a preparar para a tomada das medidas em caso de aparecimento de qualquer surto.

O comunicado da Direcção Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecuária, enquanto Administração Veterinária nacional, vem na sequência de um alerta emitido pelo Centro Regional de Saúde Animal em Bamako-Mali (CRSA), sobre o ressurgimento da Gripe Aviária Altamente Patogénica nos países da África Ocidental.

As medidas em curso consistem em actualização do plano de contingência para a Prevenção, Controlo e Luta contra a Gripe Aviária Altamente Patogénica com a participação de parceiros; preparação para a activação da Comissão Nacional do Plano de Emergência e o reforço da Vigilância epidemiológica veterinária a nível da DSP/Delegações do MAA.

Consiste igualmente na preparação do Laboratório Veterinário em meios para possível detecção precoce e rápida dos casos; alerta às Delegações do MAA para o reforço da vigilância epidemiológica no terreno e o reforço dos Serviços de Inspecção sanitária a nível da coordenação e fronteiras internacionais, pontos de entrada de mercadorias, a fim de prevenir a entrada da doença.

“Apelamos a todos a manterem as aves domésticas confinadas e informar as autoridades Veterinárias/Delegações do MAA e Administrativas, locais e nacionais sobre eventuais ocorrências de doenças e mortalidades anormais. Igualmente aconselhamos a todos a evitarem contacto directo com aves mortas sobretudo selvagens e migratórias e alertar as autoridades Veterinárias/Delegações do MAA em caso de algum evento sanitário com essas aves” recomenda.

A Direcção Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecuária aconselha ainda o reforço das medidas de biossegurança dentro das instalações avícolas, nomeadamente higiene pessoal e das instalações, desinfecção e isolamento de doentes.