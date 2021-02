Câmara dos Mosteiros celebra Março -Mês da Mulher com várias actividades

A Câmara Municipal de Mosteiros vai celebrar Março-Mês da Mulher com um programa extenso de actividades. Esse programa foi aprovado no passado dia 18, na 4ª reunião ordinária de 2021.

Segundo uma nota enviada pela autarquia, no programa constam actividades como formação em pequenos negócios, rodas de conversa sobre empreendedorismo e planeamento familiar, concurso de ideias para mulheres empreendedoras e comemoração das datas de 8 e 27 de Março, Dia Internacional da Mulher e Dia da Mulher Cabo-verdiana, respectivamente.

A mesma fonte explica que com estas actividades, a Câmara dos Mosteiros pretende promover a participação cívica das mulheres, incentivar o empreendedorismo e a emancipação da mulher, promover os direitos sexuais da mulher. Contribuir para a transição de operadoras do sector informal para o formal, provocar reflexões sobre o planeamento familiar e contribuir no combate à desvalorização do trabalho reprodutivo nas relações sociais, são outros objectivos desse programa.

O programa arranca no dia 1 de Março, e tem encerramento agendado para o dia 27, Dia da Mulher Cabo-verdiana, que terá uma sessão especial de teatro, no quadro da Mostra Municipal do Teatro.