Passageiros de Brava isentos de testes rápidos nas viagens interilhas

O Ministério da Saúde alterou hoje, o quadro de necessidade de testes para viagens interilhas e os passageiros de Brava são os únicos isentos da realização de testes para qualquer outra ilha.

Segundo um comunicado publicado no Facebook do Ministério da Saúde e Segurança Social, quem viaja de Santo Antão para Sal, São Nicolau, Maio e Brava é obrigado à realização do teste.

Para aqueles que partem de São Vicente, o teste é dispensável apenas quando o destino é Santo Antão. Já os viajantes de São Nicolau devem realizar o teste nas viagens para qualquer ilha.

O Ministério da Saúde informa ainda que de Sal para Santo Antão, Boa Vista, São Vicente Fogo e Santiago não é necessário a realização dos testes.

A partir de Boa Vista os testes tornam-se necessários apenas quando o destino é São Vicente. Por outro lado, os viajantes da ilha do Maio têm de apresentar o teste apenas nas viagens para São Nicolau e Brava.

De Santiago para Santo Antão, Sal, Boa Vista e São Vicente, os testes são prescindíveis e nas viagens de Fogo para São Nicolau, Maio e Brava o viajante deve apresentar o teste.

O Ministério da Saúde recorda que a actualização dos critérios para a realização de testes rápidos para viagens interilhas é feita de acordo com a evolução da situação epidemiológica da pandemia de COVID-19 no país.

“Informa-se ainda que haverá uma tolerância de 48 horas para a entrada em vigor dos critérios actualizados, de forma que os estabelecimentos de saúde e os passageiros possam se organizar melhor e evitar constrangimentos maiores nas viagens interilhas”, lê-se.