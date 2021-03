Aquisição de novos equipamentos irá reforçar e melhorar a prestação dos serviços hospitalares –PCA HAN

O presidente do Conselho de Administração do Hospital Agostinho Neto (HAN) disse, esta quinta-feira, que a chegada de novos equipamentos hospitalares irá reforçar o parque de equipamentos do hospital e melhorar a qualidade na prestação dos serviços de saúde.

Imadueno Cabral fez estas declarações em conferência de imprensa para anunciar a chegada de equipamentos imagiológicos, que segundo avançou, irão reforçar os exames complementares feitos no hospital central. “Estou a referir-me a um tomógrafo, a uma mesa digestiva, aparelho de raio x portátil e mais um sistema de fluoroscopia, que é um sistema moderno. E este hospital passa a ser o único hospital a ter esta componente para possibilitar a realização de biópsias aos pacientes com necessidade de realização de exames de tomografia”, especificou, informando que este lote de equipamento está orçado em 45 mil contos. Conforme adiantou, o Hospital Agostinho Neto investiu nos últimos tempos cerca de um milhão de euros para a aquisição de um conjunto de equipamentos, lembrando que tendo em conta que o mesmo passa a ser um hospital universitário, terá que investir fortemente em exames diagnósticos. Paralelamente a esta medida, acrescentou, o Conselho da Administração do HAN vai ainda investir na aquisição de mais equipamentos, de forma a melhorar o serviço do bloco operatório central, salientando que para isso irão criar alternativas para a realização de actividades cirúrgicas no período da tarde. Relativamente ao período em que os equipamentos imagiológicos estarão operacionais, disse que além da equipa, em representação da empresa responsável pela instalação, virá na próxima semana mais um grupo de técnicos da Bélgica e Alemanha para fazer a instalação desses equipamentos, que estarão disponíveis num prazo de 30 dias. Questionado quais as prioridades do HAN relativamente à melhoria da prestação dos serviços de saúde, o responsável afirmou que o hospital está a investir fortemente nas áreas “mais sensíveis”, de forma a proporcionar aos utentes um atendimento e serviços de qualidade. Imadueno Cabral informou, por outro lado, que passado um mês da inauguração de novos serviços de imagiologia, laboratório e análises clínicas, unidade gastroenterologia, o hospital já realizou até este momento 118 exames de Tomografia Axial Computorizada (TAC), mais de 80 de exames de gastroenterologia e mais de 25 mil exames laboratoriais.

