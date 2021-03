Conselho de Comandos da PN recomenda ingresso de novos agentes para responder às demandas

​O décimo-quinto Conselho de Comandos da Polícia Nacional (PN), que terminou esta terça-feira na Cidade da Praia, recomendou o ingresso de novos agentes, para responder às demandas cada vez mais desafiantes.

Segundo o porta-voz da PN, Domingos da Rosa, recomenda-se o aumento dos efectivos da Guarda Fiscal e a nomeação de comandantes de destacamento e de posto na Guarda Fiscal e na Polícia Marítima.

Domingos da Rosa indicou ainda a recomendação de se atribuir atenção especial à Directiva Operacional de Segurança para a elaboração dos planos de segurança pelos Comandos Operacionais.

A nível das relações institucionais, o décimo-quinto Conselho de Comandos da Polícia Nacional perspectiva uma melhor articulação com o Ministério da Justiça, para a criação de infraestruturas necessárias à acomodação de reclusos nas ilhas da Boa Vista e de São Nicolau.

A aquisição de melhores equipamentos operacionais, mais e melhores meios auto e melhores meios de assistência técnica, foram recomendações também emanadas desta reunião nacional da autoridade policial cabo-verdiana.

O décimo-quinto Conselho de Comandos da Polícia Nacional, aconteceu nos dias 08 e 09 de Março, para fazer o balanço das actividades do ano transacto e a aprovação do plano de actividades do ano corrente, e do plano operacional para as próximas eleições.