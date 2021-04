EUA financiam projecto de parceria universitária com 51 mil dólares

Os Estados Unidos de América (EUA) atribuiram um financiamento de 51 mil dólares à Universidade Estadual da Pensilvânia, no âmbito de um projecto de Parceria Universitária com a Universidade de Cabo Verde, visando promover a investigação, ensino, inovação e envolvimento da comunidade em alinhamento com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

Segundo uma nota da Embaixada dos Estados Unidos na Praia , nos próximos 12 meses, o projecto vai concentrar-se em tópicos relacionados com a pesquisa, educação, inovação e envolvimento da comunidade com o foco inicial na pesca sustentável, riscos naturais e envolvimento da comunidade e uma possível troca pessoal.

A Penn State e a Uni-CV irão reforçar o memorando de entendimento existente por meio dos docentes, estudantes e intercâmbios administrativos, visando promover a investigação, ensino, inovação e envolvimento da comunidade em alinhamento com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), enfatizando as áreas da saúde, educação, inovação, consumo responsável e acção climática.

Conforme a mesma fonte, os objectivos específicos incluem melhorar a capacidade de previsão e observação do tempo, através do desenvolvimento e implantação de sensores meteorológicos costeiros de baixo custo que podem ser produzidos em Cabo Verde através de impressão 3-d.

Visa ainda auxiliar no desenvolvimento de sistemas de computação de baixo custo para previsão de ciclones tropicais para pesquisa e operações; Promover o envolvimento da comunidade com a comunidade pesqueira para desenvolver um aplicativo que pode ser usado para condições ambientais em tempo real com a possibilidade de conectar os pescadores aos mercados consumidores.

“O beneficiário trabalhará com seus colegas em Gana e na África do Sul para explorar os aplicativos de telemóvel para pescadores; Expor os estudantes a pesquisas e actividades em andamento em Cabo Verde por meio da organização de visitas às instituições GEOMAR, INMG, CV; Colaborar com o corpo docente e fazer com que os estudantes e professores da Penn State visitem a Uni-CV para se envolverem em um projecto piloto para implantação de estações meteorológicas e desenvolvimento de aplicativos para telemóvel”, lê-se.