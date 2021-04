ARES retira acreditação ao curso de Ciências da Comunicação da ULCV

A Agência Reguladora do Ensino Superior(ARES) retirou a acreditação ao curso de Ciências da Comunicação da Universidade Lusófona, com efeitos a partir do próximo ano lectivo.

A ARES justifica a medida com a não observância dos critérios científicos e pedagógicos que justificaram a acreditação e registo do ciclo de estudos. A decisão saiu do Conselho de Administração da Agência Reguladora do Ensino Superior, reunido no dia 7 de Abril, na sequência de uma Acção Inspectiva e de Fiscalização, realizada ao ciclo de estudos de Licenciatura em Ciências da Comunicação, da Universidade Lusófona, efectuada em Fevereiro de 2021. Segundo um comunicado da ARES, a acção inspectiva teve origem nas queixas dos estudantes do curso, que apontavam para a falta de condições na ULCV para a conclusão do curso. No documento, a ARES deixa um conjunto de recomendações à instituição, entre eles a realização de diligências, junto dos docentes com notas por entregar, para que procedam à sua publicação até ao dia 23 de Abril de 2021. A elaboração de um plano de melhoria, dentro de um prazo fixado pela ARES, tendo em vista a criação de condições para a conclusão do curso, o referido plano deverá ser submetido à ARES para efeito de validação, é outra recomendação. Ao longo dos anos acumularam-se as reclamações de estudantes e docentes de Ciências da Comunicação, da Universidade Lusófona, para a falta de condições científicas e pedagógicas para o funcionamento do curso.

