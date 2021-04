Jefferson Gomes da RCV e Victor Sousa da TCV vencem PNJ 2021

Os jornalistas Jefferson Gomes, da Rádio de Cabo Verde, e Victor Sousa, da televisão de Cabo Verde, são os vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo (PNJ), que este ano não atribuiu prémio na categoria Imprensa, tendo em conta a qualidade das notícias e reportagens da imprensa escrita apresentadas em edições anteriores.

O anúncio dos prémios foi feito hoje pelo presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), que também é presidente do júri do concurso, criado em 2013 por resolução do Governo, com o objectivo de galardoar acções dos jornalistas, empresas ou órgãos de comunicação social.

Foram submetidos a concurso 22 trabalhos (40 em 2020), sendo 11 pertencentes à categoria Televisão,6 na categoria Rádio e 5 na de Imprensa. Este ano, 16 jornalistas candidataram-se ao PNJ, quando no ano passado houve 28 candidaturas (26 jornalistas e 2 OCS).

Segundo Carlos Santos, a reportagem voltou a suplantar os restantes géneros jornalísticos consagrados no Regulamento do PNJ. Além disso, do total de 22 trabalhos avaliados pelo júri, dois assumem o formato “programa” todos na categoria Rádio.

Na categoria Rádio, a escolha do júri recaiu sobre a reportagem “Cabo Verde aos olhos de quem liderou o país”, da autoria do jornalista Jefferson Gomes, da Rádio de Cabo Verde.

“Em tons pedagógicos, o trabalho do jornalista Jefferson Gomes reconstrói o percurso deste país pela voz dos diversos protagonistas dos 45 anos da independência. “Cabo Verde aos olhos de quem liderou o país” tem o mérito de cruzar, com equilíbrio e coerência, memórias sonoras de momentos marcantes da História deste arquipélago com depoimentos actuais, numa altura em que a lembrança e a releitura memorial fizeram e fazem sentido”, disse.

Ainda na categoria Rádio, o júri do PNJ decidiu atribuir uma menção honrosa a reportagem inserida no programa radiofónico “Origens” da RCV, intitulada “Descrição e documentação do crioulo da ilha do Fogo”, da autoria da jornalista Ariana Vaz.

Na categoria Televisão, o júri decidiu premiar a reportagem “Sal 100 Turismo”, da autoria do jornalista Victor Sousa, da Televisão de Cabo Verde.

“A reportagem traz para o debate público as políticas económicas, a dependência dos aviões e dos turistas, num sector importante e dinâmico, que muitas divisas faz entrar no país, mas que nos acomodou, a todos, num tipo de economia passiva, que só ganha vida quando os turistas nos visitam”, especificou.

Ainda na categoria Televisão, o júri decidiu distinguir com atribuição de menção honrosa para a reportagem televisiva “Problemática do abuso sexual de menores em Cabo Verde” , da autoria da jornalista Dina Almeida, da Record TV.

Este ano, à semelhança do que aconteceu no passado com a Rádio, o júri decidiu não atribuir o prémio na categoria Imprensa escrita, tendo em conta a qualidade das notícias e reportagens da apresentadas em edições anteriores.