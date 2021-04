Banco Interatlântico distinguido com quatro prémios pela Global Banking & Finance Review

O Banco Interatlântico (BI) foi distinguido com quatro prémios, pela Global Banking & Finance Review, uma prestigiada revista internacional digital do sector financeiro.

É o quinto ano consecutivo em que esta instituição bancária do Grupo Caixa Geral de Depósitos é distinguida Global Banking & Finance Review.

Melhor Banco em Atendimento e Satisfação –Cabo Verde 2021, Melhor Banco em Corporate Governance –Cabo Verde 2021, Melhor Banco de Retalho-Cabo Verde 2021 e Década de Excelência para Grupo Bancário-Cabo Verde 2021 foram as categorias em que o Banco Interatlântico foi galardoado.

Estas distinções, conforme nota divulgada hoje pelo BI, tiveram em conta a avaliação em diversos factores, como as soluções e nível de serviço prestado aos clientes, práticas de bom governo e controlo interno, entre outras.

“Estes prémios são o reconhecimento do esforço e compromisso do BI para com os seus clientes, assim como demonstram o trabalho desenvolvido no sentido de elevar os padrões de serviço aliados a uma maior proximidade e transparência”, destaca a nota de imprensa.

A revista Global Banking & Finance distingue anualmente a comunidade financeira com prémios que reflectem a inovação, a estratégia e o progresso dentro do sector financeiro.

O Banco Interatlântico foi distinguido em diversas ocasiões com os seguintes prémios: Melhor Banco de Cabo Verde em 2009, 2010 e 2011 pela World Finance; Melhor Banco Verde de Cabo Verde 2014, pela CFI.co; Banco do Ano em Cabo Verde 2017, pela The European; Melhor Banco Comercial de Cabo Verde, em 2017, 2018 e 2019, pela Global Banking & Finance Review e Banco do Ano - Cabo Verde 2018 e 2019, pelo The Banker.