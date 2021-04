Aeroporto da Praia evacuado

O Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Cidade da Praia, foi esta manhã evacuado. A razão terá sido uma alegada ameaça de bomba.

Segundo uma fonte do Expresso das Ilhas, antes de embarcar num voo com destino a Dakar, um passageiro teria ameaçado um funcionário acerca de uma bomba e uma explosão.

"Quando saía da sala de embarque para o avião, o passageiro virou-se para o funcionário e disse que tinha uma bomba", relata a fonte que no momento estava a trabalhar no aeroporto.

Em seguida, avança uma outra ouvida pelo Expresso das Ilhas fonte, foi accionada a Polícia Nacional que agora está a investigar o caso. O passageiro em questão, foi detido.

O Expresso das Ilhas também falou com passageiros que chegaram da Boa Vista e foram retirados do aeroporto sem fazer o habitual controlo da COVID-19 e sem as malas devido a situação. O mesmo aconteceu aos passageiros da TAP.