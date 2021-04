Hospital de campanha no Pavilhão Desportivo Bairro Craveiro Lopes inicia processo de vacinação

O hospital de campanha do Pavilhão Desportivo Bairro Craveiro Lopes, instalado para dar continuidade ao processo de vacinação contra a COVID-19, iniciou hoje o seu funcionamento, um espaço com “melhores condições”, segundo responsáveis sanitários.

Na manhã de hoje, a Inforpress constatou o funcionamento da estrutura, onde se registava a presença de profissionais de saúde equipados e militares das Forças Armadas.

Segundo os profissionais, o arranque da vacinação começou por volta das 8h00, mas ainda poucas pessoas se deslocaram ao local para o processo, adiantando que todas as condições estão criadas.

A delegada de Saúde, Ulardina Furtado, numa declaração à imprensa, havia reiterado a importância da mudança do hospital de campanha para o Bairro Craveiro Lopes, assinalando que o espaço reúne “melhores condições” para acolher pessoas.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, em Cabo Verde, 87 por cento (%) dos profissionais de saúde e 24% dos idosos já receberam a primeira dose de vacina contra a COVID-19, sendo que mais de 14 mil pessoas receberam a primeira dose de vacina e o stock existente no País vai servir para cobrir os próximos grupos-alvo.

Conforme a última actualização, o arquipélago registou mais dois óbitos por covid-19 e outros 255 novos casos de infecção pela doença, num total de 1036 resultados recebidos.

O País passa a contabilizar 2.928 casos activos, 19.204 casos recuperados, 203 óbitos, seis óbitos por outras causas e oito transferidos, perfazendo um total de 22.349 casos positivos acumulados.