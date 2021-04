PJ detém vários indivíduos na posse de Cannabis e suspeito de roubo, no Sal e na Praia

A Polícia Judiciária deteve no sábado, 24, fora de flagrante delito, na Praia, um indivíduo suspeito da prática de um crime de roubo, com violência sobre pessoas, e um crime de arma de fogo, ocorrido no passado dia 15 de Janeiro. Na sexta-feira, a força policial apreendeu no Sal, uma certa quantidade de Cannabis e deteve, em flagrante delito, sete indivíduos, suspeitos da prática, em co-autoria, de um crime de tráfico de drogas de alto risco.

Segundo uma nota da PJ, o suspeito detido na Praia é um indivíduo do sexo masculino, de 26 anos, residente em Safende, suspeito da prática de um crime de roubo, com violência sobre pessoas, e um crime de arma de fogo, ocorrido no passado dia 15 de Janeiro, contra um casal de emigrantes, que se encontrava de férias em Cabo Verde, na altura.

O suspeito, acompanhado de mais dois indivíduos (um dos quais já se encontra preso preventivamente), munidos de arma de fogo, terão obrigado o casal a entregar-lhes uma pasta e uma mala de viagem contendo vários objectos designadamente, documentos pessoais, passaportes, telemóveis, peças de vestuários, objecto em ouro e uma certa quantia em moedas nacional e estrangeira (Euros), com os quais se terão posto em fuga, sendo que um deles viria a ser capturado, em flagrante delito, pela Polícia Nacional.

O detido que, até então, se encontrava em fuga, na sequência de um outro processo, foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.

No Sal, através do Departamento de Investigação Criminal, na sequência do cumprimento de um Mandado de Busca, a PJ apreendeu uma certa quantidade de Cannabis e deteve, em flagrante delito, sete indivíduos, sendo quatro do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 21 e os 45 anos, suspeitos da prática, em coautoria, de um crime de tráfico de drogas de alto risco.

Os detidos foram presentes, no sábado, 24, ao Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou Prisão Preventiva à dois deles e Apresentação Periódica e Interdição de Saída aos restantes cinco.