Prisão preventiva para suspeitos de agressão sexual de quatro menores em Sal Rei

O Tribunal da Comarca da Boa Vista aplicou prisão preventiva a dois suspeitos da prática de oito crimes de agressão sexual de menores e apresentação periódica a outros dois suspeitos, um por encobrimento e outro por tentativa de agressão sexual, em Sal Rei. Já o Tribunal da Comarca de São Vicente decretou presentação periódica oito suspeitos de tráfico de drogas.

Segundo uma nota da Polícia Judiciária, em cumprimento de mandados do Ministério Público foram detidos, entre os dias 29 e 30 de Abril, fora de flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, de 31 e 66 anos, naturais de São Vicente e residentes em Sal Rei, suspeitos da prática de oito crimes de agressão sexual de menores, cometidos contra quatro crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos.

Outros dois indivíduos, sendo um do sexo feminino, de 34 anos, natural da Praia, e outro do sexo masculino, de 36 anos, natural da Guiné Bissau, foram detidos, sendo a primeira suspeita de crime de encobrimento, no âmbito de factos relacionados com um crime de agressão sexual com penetração de forma continuada cometido contra uma criança de 12 anos, e o segundo suspeito da prática de um crime de agressão sexual, na sua forma tentada, cometido contra uma jovem de 29 anos.

Os detidos foram presentes, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, que aplicou prisão preventiva a dois deles e apresentação periódica aos outros dois, como medidas de coação.

A PJ informa ainda que no cumprimento de cinco mandados de busca, apreendeu, entre os 26 e 29 de Abril, em cinco residências nas localidades de Cruz João Évora, Monte Sossego, Ribeira Bote e Vila Nova, produtos estupefacientes (Cocaína, Cannabis e Haxixe), quantias monetárias em valores superiores aos seiscentos mil escudos e uma diversidade de objectos, entre os quais vários telemóveis.

Na mesma operação, a PJ deteve, em flagrante delito, oito indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 49 anos, suspeitos da prática de crime de tráfico de drogas.

Um outro indivíduo, de 29 anos, residente em Monte Sossego, foi detido esta segunda-feira, 03 de Maio, fora de flagrante delito, na sequência do cumprimento de um mandado de detenção, suspeito da prática de crime da mesma natureza.

Antes, no dia 29, a Brigada de Combate ao Banditismo, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 20 anos, residente em Ribeira Bote, suspeito da prática de crime de Roubo, na via pública, ocorrido no passado mês de Março, na mesma localidade.

Os detidos foram presentes, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente que aplicou, a todos, apresentação periódica, como medida de coação.