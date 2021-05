Hospital João Morais recebe equipamentos para melhoria do diagnóstico médico

A primeira fase do projecto de melhoria do diagnóstico no hospital regional João Morais, em Santo Antão, já foi concluída, com a entrega e instalação de um lote de equipamentos hospitalares, informou a administração deste hospital.

Nesta fase, o projecto contemplou o hospital regional João Morais com equipamentos para consultas gerais, nomeadamente lâmpadas de exames, estetoscópios, esfigmomanómetro, mesas de exame e lâmpada de aquecimento neonatal, aparelho de oftalmologia, electrocardiograma, aparelhos de fisioterapia, carro maca, aparelho de anestesia, ecógrafo. Esses equipamentos foram adquiridos no quadro do projecto de melhoria de diagnóstico médico em Cabo Verde, que tem como objectivo a melhoria do diagnóstico médico e da qualidade e eficácia no acesso às diferentes estruturas de saúde, além do reforço da capacidade de resposta destas estruturas. Já no âmbito da pandemia da covid-19, e inserido neste mesmo projecto, o hospital regional de Santo Antão já tinha recebido outros equipamentos, como ventiladores de cuidados intensivos, monitores, desfibrilhador, gasómetros e um aparelho de raios X portátil. Na segunda fase deste projecto, prevê-se a instalação de equipamentos no laboratório deste hospital e um autoclave. Também, o conselho da administração deste hospital garante estar a envidar esforços conjuntamente com o Ministério da Saúde para recuperar o aparelho de raios fixo, existente nessa unidade hospitalar.

