Chegam este domingo a Cabo Verde duas equipas médicas portuguesas para ajudar hospitais

O Governo Português envia hoje duas equipas médicas ao país, coordenadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para reforçar a capacidade de resposta nos dois hospitais centrais nas ilhas de Santiago e S. Vicente.

A chegada hoje à Praia e São Vicente das equipas médicas vem na sequência da missão de avaliação que esteve em Cabo Verde entre os dias 5 e 12 de Maio.

São constituídas por um grupo de profissionais de saúde do INEM, das Forças Armadas e do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, integrando dois médicos com experiência em Cuidados Intensivos e quatro enfermeiros com experiência em Urgência/Emergência e Cuidados Intensivos.

Têm como propósito, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, reforçar a capacidade de resposta nos dois hospitais centrais nas ilhas de Santiago e S. Vicente. É ainda objectivo destas equipas optimizar a capacitação, através de formação, dos recursos humanos dos dois hospitais centrais nas áreas do atendimento do doente crítico e tratamento em cuidados intensivos.

Estas acções integram-se na execução do Plano de Acção na Resposta Sanitária à Pandemia COVID-19 entre Portugal e os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.

A missão de avaliação, que esteve em Cabo Verde entre os dias 5 e 12 de Maio, constituída por elementos do INEM e do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua I.P., teve como propósito identificar as necessidades das estruturas de saúde de Cabo Verde na resposta à actual situação pandémica, tanto no que respeita ao funcionamento dos hospitais, como dos centros de vacinação.