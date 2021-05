Cabo-verdiano preso com cocaína no Aeroporto Internacional Blaise Diagne em Dakar

Um indivíduo de nacionalidade cabo-verdiana foi preso este domingo, 16, pelo Destacamento Anti-tráfico (CAAT), no Aeroporto Internacional Blaise Diagne, em Dakar (Senegal), quando tentava atravessar o cordão aduaneiro com 41 cápsulas de cocaína engolidas.

De acordo com um comunicado da polícia local, a que a Inforpress teve acesso hoje, o homem, que deveria viajar para a Cidade da Praia, “foi detido no âmbito de uma verificação dirigida com base em indícios que os agentes do CAAT detectaram no seu comportamento”.

O indivíduo, diz a polícia, foi submetido a um teste que detectou a presença de cocaína na sua urina. Ainda, acrescenta, foi solicitado aos serviços do Hospital Principal de Dakar que submetessem o suspeito a um exame de Raio-X, que revelou que ele tinha ingerido 41 cápsulas.

Entretanto, as cápsulas foram expulsas “com sucesso sob supervisão médica” e os testes realizados ao pó branco revelaram que era cocaína”, lê-se no comunicado, indicando ainda que “o peso total do produto foi de 500 gramas de cocaína, estimados em 45 milhões de francos CFA”.