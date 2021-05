Covid-19: Apoio português ajudou a ultrapassar lacunas no Hospital Batista de Sousa

O director clínico do Hospital Baptista de Sousa reconhece que o intercâmbio proporcionado pela missão do INEM vindo de Portugal, no âmbito do combate à pandemia em Cabo Verde, ajudou a ultrapassar lacunas na especialização dos profissionais de saúde.

“Devo agradecer a Portugal pela ajuda que vem disponibilizando a Cabo Verde nesta área. Sabemos que temos deficiências de várias ordens e fizemos uma avaliação interna, daquilo que são as nossas necessidades, de facto. Em termos de recursos materiais recebemos alguns, o que nos deixa numa situação mais confortável, mas neste momento o que estamos a precisar mais são dos recursos consumíveis a longo prazo”, frisou Paulo Almeida, em declarações à Lusa.

Uma equipa constituída por uma médica e dois enfermeiros portugueses coordenada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), através do Portuguese Emergency Medical Team (PT EMT), em colaboração com o instituto Camões, regressa no domingo a Portugal, após duas semanas a trabalhar, nomeadamente com ações de formação, naquele hospital da ilha de São Vicente, o segundo principal foco da pandemia de covid-19 em Cabo Verde.

À Lusa, o director clínico do Hospital Baptista de Sousa reconheceu a necessidade de mais formação, à semelhança do que aconteceu através da equipa portuguesa, cuja missão foi acordada entre os governos dos dois países, tendo em consideração o défice de recursos especializados.

“Temos um intensivista aqui no hospital, não há mais ninguém com formação especifica na área da medicina intensiva, ou seja, não há uma estrutura montada para isso. De um momento para o outro tivemos que lidar com doentes muito graves, que precisavam de fazer determinados tipos de terapia e que não estávamos acostumados a fazer”, contou o responsável clínico do Hospital Baptista de Sousa.

Daí que Paulo Almeida sublinhe a necessidade de o Governo cabo-verdiano reforçar essas competências nos técnicos, médicos e enfermeiros daquele hospital.

A enfermeira Vera Monteira, superintendente de enfermagem, reconheceu à Lusa a importância do apoio recebido nos últimos dias: “Os meus colegas passaram-me o ‘feedback’ em termo das formações que gostaram muito, aproveitaram-nas e agora tenho um trabalho acrescido porque estão a pedir por mais”, frisa, garantindo que o hospital irá manter o contacto com aquela equipa, que está a terminar a missão no Mindelo.

O director clínico do hospital admitiu que a experiência com a equipa do INEM foi importante, dada a experiência que Portugal possui no âmbito de combate à pandemia e tratamento dos doentes críticos de covid-19, adquirida sobretudo no “sufoco” pelo qual os hospitais portugueses passaram recentemente.

A presença destes médicos serviu para reforçar competências nacionais, com a realização de formações no apoio aos doentes, na área de oxigenoterapia e de ventilação, que correspondeu às necessidades locais.

Apesar de identificado o constrangimento de não haver uma unidade de produção de oxigénio local, o que pode condicionar os tratamentos numa situação de aumento de casos de doentes críticos com covid-19, Paulo Almeida salientou que há um projeto governamental, em parceria com alguns organismos internacionais, para a instalação de duas unidades de produção, na Praia (Santiago) e no Mindelo (São Vicente).

Segundo a direção do Hospital Batista de Sousa, esta unidade conta com nove doentes internados, mas actualmente nenhum precisa de suporte ventilatório intenso, sendo a maior parte doentes com pneumonia e outras patologias associadas, depois de um pico que há algumas semanas esgotou a capacidade do local de isolamento de infectados com covid-19 assintomáticos, assistindo-se na última semana a uma ligeira diminuição do número de casos e de internamentos.