Babosa no cabelo e couro cabeludo? Sim! Saiba porquê

A babosa é rica em vitaminas A, C e E. Essas vitaminas podem ajudar a promover o crescimento saudável das células, incluindo as células do cabelo. Além disso, a planta também contém vitamina B-12 e ácido fólico, que podem ser úteis na promoção de cabelos saudáveis.

Assim, pode ser benéfico aplicar a babosa no cabelo e no couro cabeludo. No cabelo, a babosa actua como um protector solar, cuidando do couro cabeludo contra os raios UV. Também evita danos quotidianos causados por clima seco, vento, chuva e oleosidade, deixando o cabelo mais sedoso e brilhante. Para utilizar babosa no cabelo basta cortar a folha da babosa lateralmente, retirar o gel e aplicar directamente no cabelo.

