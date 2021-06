Director Nacional do Ambiente destaca “avanços significativos” na promoção e preservação ambiental

O director nacional do Ambiente afirma que Cabo Verde registou, nos últimos anos, “avanços significativos” no que se refere a promoção e protecção ambiental, mas que ainda existem muitos desafios a serem ultrapassados.

Em declarações a Inforpress, a propósito do Dia Mundial do Ambiente, que se assinala hoje, Alexandre Nevsky sublinha que a sociedade civil está mais “activa e dinâmica” no processo de conservação ambiental.

Diz Alexandre Nevsky que legislação tem permitido dar respostas aos desafios que o País enfrenta no sector ambiental.

“De 2015 esta data, Cabo Verde passou de 15 mil ninhos de tartaruga para 198 mil ninhos, há um conjunto de ganhos relativamente à situação de inertes e estamos a configurar uma estratégia nacional para podermos salvaguardar todo o património geológico que vai sendo destruído pela exploração de inertes”, aponta

O responsável aponta as estruturas de ensino e as comunidades piscatórias e rurais como “fundamentais” para garantir a promoção e consciencialização da educação ambiental, defendendo que “a aposta irá permitir ao País ter uma geração futura melhor informada e sensibilizada sobre os cuidados a ter com a natureza e o meio ambiente”.

Conforme o director nacional do Ambiente, em Cabo Verde as áreas estão relativamente protegidas, apontando, no entanto, a presença dos sacos de plásticos na zona costeira do País como um dos problemas que poderá colocar em perigo o ecossistema marinho.

A celebração do Dia Mundial do Ambiente teve início em 1972, a data é assinalada todos os anos a 5 de Junho, dia em que teve início a Conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente.