Prisão preventiva para suspeito de tráfico de drogas na Brava

O Tribunal da Comarca da Brava colocou em prisão preventiva um individuo de sexo masculino, suspeito de tráfico de drogas. Na mesma operação em que o suspeito foi detido, foi apreendida uma certa quantia em dinheiro, 515 gramas de ervas e 20 gramas de um pó branco não identificado.

De acordo com um comunicado da Polícia Nacional, no âmbito do cumprimento de um mandado de busca e apreensão ao domicílio, a Esquadra Policial da Brava deteve o suspeito, neste domingo, 6, na Cidade de Nova Sintra, mais concretamente na localidade de Ponta Achada.

Ainda, nesta operação, foi apreendida uma certa quantia em dinheiro, bem como saquetas de plásticos contendo 515 gramas de ervas, supostamente “padjinha" e 20 gramas de pó branco que seria cocaína.

O referido indivíduo, segundo a mesma fonte, estava referenciado e há muito que vinha sendo monitorado pela PN.

Apresentado às autoridades judicial para o 1º interrogatório e a consequente aplicação das medidas de coacção que se impõe, ao mesmo foi decretada a prisão preventiva.