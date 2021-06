Cabo Verde recebe 50 mil doses de vacinas Sinopharm e 51.200 seringas do Governo Chinês

Cabo Verde recebe hoje, às 23 horas, 50 mil doses de vacinas Sinopharm e 51.200 seringas oferecidas pelo Governo Chinês. A informação foi anunciada esta sexta-feira, pelo Governo, num comunicado.

Segundo a mesma fonte, esta doação acontece no quadro do apoio do reforço da capacidade nacional de vacinação contra a COVID-19, cujo objectivo é dar continuidade ao plano de vacinação de Cabo Verde, face à meta de imunizar 70% da população cabo-verdiana, até ao final do ano.

A cerimónia oficial de recepção do referido donativo terá lugar no aeroporto internacional Nelson Mandela, será presidida pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Rui Figueiredo Soares e o Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

A chegada dessa doação contará, ainda, com a presença do Embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong entre outras autoridades cabo-verdianas da saúde.

Conforme a mesma fonte, o plano nacional de vacinação contra a COVID-19 em Cabo Verde foi aprovado em Fevereiro deste ano pelo Governo, priorizando os profissionais de saúde, pessoas com doenças crónicas, idosos, professores, profissionais hoteleiros ligados ao turismo, profissionais das fronteiras, polícias militares e bombeiros.