Projecto entrega kits a pescadores para auxílio na recolha de dados sobre tartarugas marinhas

O Projecto Tartaruga Boa Vista entregou, na cidade de Sal Rei, seis kits a pescadores, materiais que vão permitir a estes profissionais auxiliar na recolha de informações sobre tartarugas marinhas na ilha da Boa Vista.

O coordenador do programa do desenvolvimento comunitário do projecto, Francisco Mendonça, disse que os materiais e equipamentos foram conseguidos no âmbito de um pacote de financiamento através de um programa do governo dos Estados Unidos, com recurso aos fundos do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (USFWS, na sigla em inglês).

O coordenador indicou que a ideia é que com a oferta os equipamentos vão ajudar os pescadores na faina, mas vai também auxiliá-los na colaboração de recolha de dados sobre protecção das tartarugas marinhas.

Isto porque, explicou, nos kits há um GPS através do qual, ao longo da faina, cada vez que conseguirem avistar uma tartaruga no mar envia informações para um departamento a nível central onde serão tratados e analisados os dados do circuito da circulação e comportamento das tartarugas marinhas na ilha da Boa Vista.

“Vamos trabalhar com os pescadores na perspectiva de os apoiar cada vez mais na faina e sendo que estão a colaborar, isto constitui algo de interessante porque os envolvemos na ajuda da recolha de dados para conservação”, afirmou Francisco Mendonça, relacionando a contínua protecção das tartarugas como “um elemento importante de destaque”, já que passam a fazer parte da recolha de informações para estudos de tartaruga no mar.

E para o processo de selecção dos seis pescadores beneficiados, na cidade de Sal Rei e no norte da ilha, a mesma fonte destacou a parceria da Associação de Pescadores e Peixeiras da Boa Vista (APP-BV), com o envolvimento de outras associações para esta escolha e entrega destes dos kits.

Os kits são constituídos por materiais como GPS, bússola, equipamentos de identificação como camisolas e chapéus e uma sinalética, de entre outros.

Francisco Mendonça assegurou que a ideia é continuar a apoiar os pescadores noutros domínios à medida que se forem desenvolvendo diálogos com os mesmos, analisando as suas reais necessidades.

“Queremos colaborar com os pescadores, tê-los em segurança no mar, e a ideia desta colaboração é também para mostrar que os pescadores são um aliado forte em contribuir na recolha, e tratamento de dados”, precisou o coordenador do programa de desenvolvimento comunitário do Projecto Tartaruga Boa Vista.