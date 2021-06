Cabo Verde acolhe 64ª Reunião da CAF da Organização Mundial do Turismo

Cabo Verde acolhe, pela primeira vez, a realização e co-organiza a 64ª Reunião da Comissão Regional Africana (CAF) da Organização Mundial do Turismo (OMT) e a II Edição do Fórum Mundial de Investimento no Turismo em África (FGITA) nos dias 2 e 3 de Setembro respectivamente, em Santa Maria, ilha do Sal.

Segundo uma nota do governo, os dois eventos vão juntar ministros do Turismo do continente africano, investidores e instituições financeiras internacionais, altos dirigentes e especialistas dos sectores público e privado e demais steakholders da área para reflectirem soluções concretas a curto e longo prazo sobre as tendências, desafios e oportunidades de investimento no turismo durante e pós pandemia. Para além da discussão e decisão sobre questões programáticas, serão ainda eleitos os presidente e vice-presidente da estrutura regional e os estados-membros, para, em representação da região serem eleitos para órgãos estatuários e subsidiários da Organização Mundial do Turismo, nomeadamente o Conselho Executivo e a Mesa da Assembleia-Geral. Cabo Verde é membro da OMT desde 2001 e foi, pela primeira vez, eleito para o Conselho Executivo da organização em Setembro de 2017, durante a 22ª reunião da Assembleia Geral em Chengdu, China para um mandato de quatro anos (2018-2021). Depois de acolher e realizar em Março de 2019, a I Conferência Ministerial da Organização de Aviação Civil Internacional e a OMT sobre Transporte Aéreo e Turismo em África, em Santa Maria, foi escolhido durante a 63ª reunião da CAF para acolher pela primeira vez uma reunião ordinária desta instância regional da organização.

