Cabo Verde regista um óbito e 70 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou um óbito e mais 70 novas infecções por COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados do boletim epidemiológico.

O boletim epidemiológico notificou nas últimas 24 horas um óbito que ocorreu no concelho de São Vicente.

Do total de 1109 amostras analisadas, o país tem mais 70 casos novos de COVID-19 e desses novos casos, a ilha Brava conta hoje com mais 19 doentes e 85 casos activos.

A cidade da Praia conta com 10 novas infecções e 189 casos activos. A ilha do Fogo tem hoje mais 11 doentes, sendo São Filipe e Mosteiros com 5 casos cada e Santa Catarina 1.

Santo Antão também tem hoje mais 11 doentes (Ribeira Grande 2, Paul 1 e Porto Novo 8). A ilha de São tem mais 3 casos no universo de 190 amostras, Sal tem mais 2, Ribeira Brava São Nicolau 5, Boa Vista 1 e Maio 6.

Conforme mesma fonte, hoje mais 67 pessoas tiveram alta (Praia 19, Santa Catarina 1, Tarrafal 2, São Miguel 2, Santa Cruz 3, São Filipe 3, Mosteiros 2, Santa Catarina de Fogo 6, Brava 3, Paul 2, Porto Novo 11, São Vicente 10, Sal 1 e Maio 2).

Com os novos dados, o país passa a contabilizar 596 casos activos 31692 casos recuperados, 287 óbitos, 10 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 32594 casos positivos acumulados.