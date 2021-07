AUPDTC impedida de frequentar a sede há cerca de três meses

A Associação Unidos para o Desenvolvimento de Tira – Chapéu (AUPDTC) e outros grupos organizados do bairro estão impedidos de frequentar o espaço onde funciona a sede de Associação de Tira Chapéu e biblioteca Nha Balila, há cerca de três meses.

Em comunicado, a AUPDTC afirma que foram expulsos do espaço de reuniões e encontros com membros, parceiros e a comunidade.

“Já não temos acesso à biblioteca e sala de sede da Associação e a ACRIDES vem agindo nas nossas costas sem comunicação prévia, ignorando o acordo existente entre o Ministério da Educação, ACRIDES e a nossa Associação”, acusa.

A Associação diz sentir-se marginalizada e impedida de pôr em prática os projectos e objectivos.

“Uma atitude que achamos estranha porque há muito que a ACRIDES praticamente abandonou o espaço, porém a sua responsável Lourença Tavares por decisão própria, arbitrária e radical mandou alterar todas a fechaduras do espaço, sem autorização do dono legitimo, o Ministério da Educação, o que representa uma grave atitude de desrespeito para com a nossa comunidade e todos que beneficiam do referido espaço”, prossegue.

Ao longo desses três meses a AUPDTC vem batalhando para reverter a situação, mas sem sucesso, conforme a nota.

Neste sentido, solicita medidas por parte das autoridades competentes no sentido de tomarem as decisões que se impõe na medida que a associação e a comunidade anseiam ter de volta a sede e a biblioteca para poder dar continuidade aos trabalhos de desenvolvimento, dos projectos a favor daquela comunidade.

A AUPDTC é uma organização de cariz social e voluntária legalmente constituída por jovens de Tira-Chapéu, interessados em servir sua comunidade através da promoção do espírito de solidariedade, entreajuda e auto-ajuda, com especial atenção para sectores nomeadamente a educação, saúde, habitação e cultura e desporto.

O Expresso das Ilhas tentou falar com a presidente da ACRIDES, Lourença Tavares, mas sem sucesso.