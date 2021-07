Uni-CV promove Campus da Matemática

​A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) realiza a partir desta segunda-feira a 1ª edição do Campus da Matemática Gulbenkian Cabo Verde, contando com a participação de 40 alunos das ilhas de Santiago, Maio, Fogo e Brava.

O evento, que tem a parceria e o financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, terá a duração de 10 dias e, segundo a reitora da Uni-CV, Judite do Nascimento, visa promover actividades que estimulem o interesse pela Matemática, através das suas aplicações na resolução de problemas do quotidiano.

A iniciativa, segundo a reitora, nasceu depois de um grupo de professores e estudantes da universidade terem participado, em Portugal, num programa financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

“Esses professores ao regressarem a Cabo Verde decidiram montar este projecto enquadrado nesse grande programa, aproveitando as competências adquiridas não só durante a formação, mas durante o período lectivo para promover a melhoria dos resultados no que diz respeito ao ensino da matemática em Cabo Verde”, explicou.

Segundo a coordenadora do Campos, a professora Telma Silva, a selecção dos alunos foi realizada no mês de Junho e passou por duas fases, sendo que na primeira, foram seleccionados quase 300 alunos, de todos os concelhos de Santiago, Fogo, Brava e Maio, com média do 10º ano superior a 16 valores.

Numa segunda fase os alunos foram submetidos a uma prova de selecção, tendo sido seleccionados 40 dos quais 33 de Santiago, quatro de Fogo, dois de Maio e um da Brava.