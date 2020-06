Uni-CV retoma aulas presenciais em Santiago

A Universidade de Cabo Verde regressa "imediatamente" às aulas presenciais na ilha de Santiago. Decisão, tomada após visto da delegacia de saúde, foi comunicada pela reitora, Judite Nascimento, em comunicado datado desta quarta-feira, dia 10 de Junho.

A retoma das aulas presenciais estava prevista para segunda-feira, dia 8. Porém, no domingo, foi anunciado o adiamento da mesma, devido ao “aumento progressivo” de casos de COVID-19 na maior ilha do país.

“Para a segurança de todos, considerando que ainda não temos o visto da Delegação de Saúde para a retoma das aulas presenciais, como recomendado pelas autoridades nacionais, fica suspensa a autorização de reabertura das sessões presencias no dia 8 de Junho, na ilha de Santiago, até comunicação oficial em contrário”, escreveu na altura a reitora da Uni-CV, Judite Nascimento, num comunicado dirigido à comunidade académica.

Entretanto, a Delegacia de Saúde já terá dado o seu aval, conforme informa no comunicado de ontem.

Assim, "no cumprimento da resolução do Governo de Cabo Verde, nº76/2020 de 29 de Maio que declara a Situação de Calamidade e considerando o visto das Delegacias de Saúde, na sequência das visitas das respectivas equipas às instalações da Uni-CV na Praia e na Assomada-Cruz Grande", a reitora comunica "que as aulas presenciais podem ser retomadas imediatamente na cidade da Praia e na cidade da Assomada (Cruz-Grande)".

Falta ainda "o visto das instalações da ECAA em São Jorge dos Órgãos", pólo que, portanto, ainda se manterá sem aulas presenciais.

As mesmas serão retomadas assim que o referido visto for emitindo tendo sido delegada para o Presidente da ECAA o encargo "de fazer chegar a informação aos membros da comunidade académica dessa Escola".

A reitora termina o comunicado, reiterando todas as decisões e recomendações do anterior, divulgado a 31 de Maio de 2020, e que podem ser lidas aqui.