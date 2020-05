Câmara Municipal da Praia retoma alguns serviços a partir de amanhã

A Câmara Municipal da Praia vai retomar alguns serviços municipais, a partir desta segunda-feira, que irão funcionar durante o período do estado de emergência na ilha de Santiago.

A informação é avançada pela vereadora da Acção Social, Ednalva Cardoso que indica que a decisão saiu da sessão ordinária do 15 de Maio.

“Alguns serviços principalmente de atendimento irão funcionar em regime de turno e com alargamento de horário ou seja, das 09:00 às 13:00 e das 13:30 às 17:30 (…)”, adianta, indicando que a medida não se aplica nos serviços dos Bombeiros, Guarda Municipal, Saneamento e Oficinas e Máquinas.

Ednalva Cardoso recorda que no interior das estruturas camarárias “é obrigatório o uso de máscaras”, e os munícipes devem respeitar as regras de distanciamento social.

Continuam encerrados os ginásios municipais, recintos desportivos, parques ‘fitness’, parques e jardins infantis, casa primavera centro comunitários e delegações municipais.

Os mercados municipais vão continuar a funcionar, mas com metade da capacidade, distanciamento social delimitado e em regime de rotatividade diária entre as vendedeiras. O Mercado Sucupira deverá continuar encerrado até ao dia 29 de Maio

De acordo com a vereadora da Acção Social, relativamente ao funcionamento do serviço de transporte público, “a câmara irá, nos próximos dias, reunir-se com as empresas para definição das regras e medidas para a retoma do funcionamento do referido serviço no município da Praia”.

O estado de emergência na ilha de Santiago foi prorrogado por mais duas semanas, vigora até às 24:00 de 29 de Maio.

Cabo Verde contabiliza um total acumulado de 328 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (269), Boa Vista (56) e de São Vicente(3). 84 pessoas já recuperaram da doença .Há 3 mortes registadas.