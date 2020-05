Santiago e Boa Vista em Estado de Emergência por mais 12 dias

Prolongamento foi anunciado hoje pelo Presidente da República. Jorge Carlos Fonseca aproveitou para homenagear "a memória de dezenas de cabo-verdianos falecidos na Europa e nos Estados Unidos", vítimas de COVID-19.

Com as ilhas da Boa Vista e Santiago "a concentrarem a quase totalidade dos casos da doença", Jorge Carlos Fonseca anunciou esta tarde o prolongamento do Estado de Emergência nestas duas ilhas.

Desta forma, como referiu o Presidente da República na comunicação que fez ao país, Santiago e Boa Vista mantêm-se em Estado de Emergência "por um período de 12 dias, com início às 00h00 do dia 03 de Maio e término às 24h00 do dia 14 de Maio". Falta agora a Assembleia Nacional reunir de forma extraordinária para aprovar ou não a decisão do Presidente da República.

A decisão de manter Santiago e Boa Vista sob Estado de Emergência justifica-se, no entender de Jorge Carlos Fonseca, por em "ambas as ilhas" estarem em evolução "vários casos confirmados, e em permanente investigação as redes de contactos identificadas, não sendo ainda completamente nítidos e estáveis, nessas ilhas, os contornos e as curvas evolutivas da pandemia".

Desta forma, considera o Presidente da República, terminar o Estado de Emergência nas duas ilhas "representaria um risco relevante de aceleração do ritmo de contágio e de possível descontrolo da pandemia, com efeitos negativos ao nível da saúde pública e de pressão sobre as estruturas de saúde".

A reforçar a sua decisão, o Chefe do Estado deu o exemplo da "experiência de outras paragens" que permite concluir que "o regresso precoce à normalidade, e a inerente multiplicação das vias de propagação" do coronavírus poderia trazer ao país, e em especial às ilhas de Santiago e da Boa Vista, "consequências bastante nefastas, muito superiores, no médio prazo, às associadas ao prolongamento do Estado de Emergência".

Cabo Verde tem um total de 122 casos acumulados, sendo os restantes nas ilhas de Santiago (63) e São Vicente (3), e quatro doentes recuperados, sendo dois em São Vicente, um na Praia e outro na Boa Vista.

Dois doentes viajaram ainda para os seus países, fazendo com que o país tenha neste momento 114 casos activos de COVID-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.