Estado de Emergência: Decisão anunciada hoje

Jorge Carlos Fonseca anuncia hoje ao país a decisão tomada sobre se prolonga ou não o Estado de Emergência. Comunicação ao país será feita às 20h00.

Depois de ontem ter estado reunido com o Primeiro-ministro, o ministro da Saúde, o Director Nacional de Saúde e outros membros do governo e da sociedade civil, Jorge Carlos Fonseca vai reunir, ainda durante o dia de hoje, com o Presidente da UCID, António Monteiro, a Secretária Geral do MpD, Filomena Delgado e, por fim um representante do PAICV, não se sabendo ainda se será o Líder do Grupo Parlamentar ou a Presidente do PAICV a reunir com Jorge Carlos Fonseca.

O objectivo destes encontros do Presidente da República com os partidos políticos é que Jorge Carlos Fonseca conheça o posicionamento de cada um deles quanto à prorrogação do Estado de Emergência em Cabo Verde, nomeadamente em Santiago e Boa Vista, as ilhas mais afectadas pela COVID-19.

Os autarcas da Praia, Óscar Santos, e da Boa Vista, José Luís Santos, já se manifestaram contra a renovação do Estado de Emergência nos dois municípios.

Cabo Verde conta actualmente com 270 casos confirmados de COVID-19, deste total 205 casos são considerados activos. A maioria dos casos está localizada na Praia, havendo ainda a registar 61 casos recuperados e 2 óbitos.