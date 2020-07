Estado da Nação: Encerramento do ano político sob a sombra da COVID-19

Último debate do Estado da Nação desta legislatura. Governo e partidos debatem a situação política, económica e social do país. Um debate ensombrado pela crise causada pela pandemia de COVID-19.

Depois de aprovado o Orçamento Rectificativo, hoje discute-se o Estado da Nação.

Os partidos com assento parlamentar discutem e fazem um balanço da governação do país, assim como da actual situação económica e social do país.

Emprego/desemprego, seca, economia e saúde são alguns dos temas que vão ser debatidos ao longo do dia de hoje.

Para o PAICV o "Estado da Nação é muito mau", a UCID faz um balanço negativo da governação de Ulisses Correia e Silva enquanto o MpD continua a confiar nas políticas implementadas ao longo destes "quatro anos e dois meses" de liderança do governo.

Mas este debate vai ser feito à sombra dos impactos que a pandemia de COVID-19 teve no país. A necessidade de um novo Orçamento Rectificativo, o lay-off, a situação da Cabo Verde Airlines e do turismo deverão ser temas a serem abordados ao longo do dia de hoje.