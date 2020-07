O país esta a ser bem governado - Joana Rosa

Há um estado da Nação antes e outro depois da COVID-19. É assim que a líder da bancada parlamentar do MpD antecipa o debate parlamentar desta sexta-feira.

Joana Rosa diz que todos os pressupostos se alteraram com a pandemia.

"De modo que temos é que posicionar estes dois momentos, uma governação competente, forte isso no geral, uma governação que vê pelos mais pobres, que atinge os mais carenciados, que levou rendimentos as famílias, requalificações as aldeias, vilas e cidades, com emprego publico para se garantir o melhor rendimento as pessoas, e uma governação competente na área económica, na área social, nos transportes em todas as áreas, comparativamente com o que nos encontramos em 2016, temos que dizer que o país teve e tem bom governo, e o país esta a ser bem governado " explica.

Questionada sobre a posição do PAICV, em insistir na eliminação do IVA para água de rega, a líder da bancada parlamentar da maioria comenta que o "governo já anunciou, aliás viram ontem a criação de uma empresa de rega, e essa empresa irá certamente apresentar ao governo propostas de medidas de políticas para se fazer fase a essa situação, há que fazer sim redução do IVA, mas esta redução terá que atingir os mais pobres, os que mais precisam, por via disso não se vai pela via do orçamento do estado, generalizar a redução, mas sim vai ser tratado num outro fórum e visando atingir a classe que mais precisa ", avança.

O debate sobre o estado da Nação realiza-se sexta-feira e será o último debate do género da actual legislatura.