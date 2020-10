"O governo do MpD tudo tem feito para impedir que o vírus se alastre" - MpD

A posição foi defendida pela líder da bancada parlamentar da maioria, Joana Rosa, esta manhã, em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

Joana Rosa diz que as medidas que o governo tomou foram no sentido de impedir mais mortes e mais infectados.

A líder parlamentar do MpD refere que tem havido algum populismo à volta das ajudas dadas ao país.

“Aliás os países doadores são os primeiros a controlar, a União Europeia, as Nações Unidas, o FMI, todas essas organizações têm seguido e acompanhado todas as medidas de política que este governo tem em curso. O FMI há dias disse claramente que o governo de Cabo Verde tem estado a fazer um bom uso dessas medidas porque vem acompanhando no terreno tudo quanto o governo fez. O FMI reconhece a forma como estes recursos estão a ser utilizados de uma forma transparente”, explica.

Noutro tema, Joana Rosa confirma que o MpD vai propor José Carlos Delgado para o cargo de Provedor de Justiça

“Para além da experiência que tem, terá isenção e imparcialidade no exercício das funções de Provedor de Justiça. Razões pelas quais estamos a propor ao PAICV, que votássemos e que escolhêssemos juntos este nome através da votação para que pudéssemos por a Provedoria de Justiça a funcionar na normalidade”, avança.

Durante Sessão Ordinária da Assembleia Nacional, que acontece de 28 a 30 de Outubro de 2020, será debatida a situação da Justiça. Está igualmente agendado um debate com o Primeiro-Ministro.