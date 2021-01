MpD assegura que sector das pescas tem merecido uma atenção importante do governo

A Líder parlamentar do MpD diz que a grande bandeira do partido foi a ligação marítima entre as ilhas. Joana Rosa, falava em conferência de imprensa, esta manhã, na cidade da Praia, fazendo um balanço das jornadas parlamentares.

A líder parlamentar do MpD, diz que o governo soube conduzir o processo com investidores externos.

"E já é um projecto de sucesso, de certa forma abalado com a COVID, porque com o encerramento das actividades nas ilhas também com o confinamento a empresa reduziu as viagens que vinha fazendo de ligação do mercado inter-ilhas, mas está a retomar aos poucos e temos que dizer que os cabo-verdianos estão hoje mais satisfeitos com a ligação entre ilhas ” avança.

Joana Rosa, diz que o sector das pescas tem merecido uma atenção importante do governo, destacando também algumas obras do governo, nomeadamente a reabilitação do porto da ilha do Maio

“Temos que realçar também grandes obras como o terminal de cruzeiros de São Vicente. Portanto, temos em curso o porto do Maio que vai ter duas rampas roll-on roll off, a população do Maio vai poder fazer aquilo que acontece hoje com a população de São Vicente, Santo Antão, a ligação rápida entre a capital do país com a ilha do Maio, vamos poder levar as nossas viaturas, trazer também produtos para a capital do pais, vamos certamente ter uma dinâmica própria na ilha do Maio nos próximos tempos com a construção de duas rampas e com a reabilitação do porto do Maio ", explica

A primeira sessão parlamentar do ano 2021 arranca amanhã, na Assembleia Nacional.