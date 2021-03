Com três anos de seca, Cabo Verde teve ganhos substanciais no sector da agricultura - MpD

Mesmo com três anos de seca, Cabo Verde teve ganhos substanciais no sector da agricultura. A afirmação é da líder parlamentar do MpD, esta manhã, em conferência de imprensa, à margem das jornadas de preparação para a 2ª sessão parlamentar de Março.

Joana Rosa diz que foi possível mobilizar mais água, não só com a construção de mais uma barragem mas também com o desassoreamento das barragens. "Investimos na perfuração, investimos no equipamento dos furos, investimos no sistema de drenagem de água das barragens. Até 2016, tenhamos 15 furos equipados, agora temos 99, são ganhos incomensuráveis ao nível da agricultura, há intensificação de rega gota-gota. Nós partimos de 27% em 2016, em cinco anos de governação já vamos com 41% da área irrigada a nível da rega gota-gota ”, explica Sobre o dossier dos transportes aéreos, Joana Rosa, avança que o governos têm assumido os problemas do sector, causados devido à situação da pandemia, criando incentivos e mobilizando recursos. “Nós o que estamos a fazer é a dar avales, garantias. Não se esta a dar dinheiro está-se a dar garantia para que a companhia possa retomar a sua vida, mas ainda não há dinâmica em termos de transportes porque ainda há fronteiras fechadas ou então condicionadas, com voos também condicionados. O que o governo esta a fazer é garantir que a nossa companhia de bandeira continua a funcionar em outros moldes ”, avança. A segunda sessão parlamentar de Março arranca amanhã e decorre até ao próximo dia 12.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.