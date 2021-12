MpD focado em aprovar o OE2022 na especialidade

O líder da bancada parlamentar do MpD, João Gomes, afirmou hoje que o seu partido não aceitou a proposta do PAICV para a criação de uma comissão paritária para discussão do agravamento fiscal em 2022, porque é um assunto que deve ser discutido na comissão especializada.

João Gomes fez esta declaração hoje em conferência de imprensa durante o balanço das jornadas parlamentares.

"A comissão especializada, é um órgão da Assembleia Nacional onde estão representados os grupos parlamentares, é onde qualquer deputado, mesmo que não faça parte dessa comissão, tem assento. Nós fizemos a proposta de que os líderes parlamentares tivessem assento nessa comissão especializada. O objectivo era o PAICV apresentar as suas propostas para o governo e o grupo parlamentar ter acesso a essas propostas em concreto para as poder analisar, para saber se deveria ou não aceitar as propostas do PAICV", explica.

João Gomes avança que o MpD está focado e empenhado em fazer um bom debate sobre o orçamento na especialidade.

"E nós nos a nível do nosso grupo parlamentar tivemos várias reuniões, com vários membros do governo, pelo que estamos preparados, estamos empenhados em obter o Orçamento do Estado para 2022, o orçamento possível, mas empenhados em que esse orçamento possível seja de facto o melhor para Cabo Verde, atento às circunstâncias todas que rodeiam a sua elaboração e a sua aprovação”, avança.

Durante a 1ª Sessão parlamentar de Dezembro, será feita a votação da Proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano económico de 2022 na Especialidade. Além do Orçamento do Estado também haverá a discussão e votação do projecto de Resolução que aprova o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano de 2022.