MpD diz que é falso que TACV tenha ignorado chamadas de atenção sobre renovação dos certificados

O MpD considera ser falso o argumento de que a TACV ignorou as chamadas de atenção sobre a renovação dos certificados. A afirmação é do deputado Damião Medina, reagindo às declarações do PAICV de que o conselho de administração da companhia de bandeira teria ignorado os avisos da agência europeia que regula a segurança aérea.

"A TACV, esteve a preencher esses requisitos, mas há as questões da ordem financeira que ultrapassaram as capacidades da empresa, que impediam que a TACV completasse esses formulários e esses requisitos exigidos. A informação que temos é que brevemente vão conseguir honrar com essas questões financeiras para poder obter esta certificação", avança. Relativamente ao fim do arresto do B757, que estava parado no Sal desde o ano passado, Damião Medina refere que houve um acordo e que se chegou à conclusão que o avião deveria ser libertado. “O que temos aqui é uma negociação, tendo em conta tudo o que constava nas cláusulas do contrato de concessão. Houve todo um concertar de opiniões e também se chegou à conclusão que o avião devia ser libertado. Queríamos dizer que o país ganhou, porque libertámos de um grande contencioso internacional que não abona em nada o país e a empresa", afirma. A primeira sessão ordinária de Julho, na Assembleia Nacional, arranca amanhã e decorre até 15 de Julho.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.