MpD diz que PAICV está a tirar conclusões precipitadas sobre a TACV

O MpD considera que o Grupo Parlamentar do PAICV esta a tirar conclusões precipitadas sobre a TACV, antes da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito.

João Gomes, líder de bancada do partido no poder diz que o governo tomou algumas medidas sobre os TACV embora reconheça que nem todas produziram os efeitos pretendidos.

“Nós encontramos a TACV em 2016 em coma profundo e tomamos medidas para solucionar o problema. Todas produziram os efeitos pretendidos? Provavelmente não, e nós temos a consciência que houve e há muitas dificuldades, em parte causadas pela pandemia de 2020, que afectou todo o sector aéreo internacional e não só Cabo Verde. Cabo Verde pela sua especificidade, viu-se numa encruzilhada, sendo um dos países mais afectados por essa pandemia. Agora faz-se a CPI, nós não opusemos nunca á criação da CPI, mas primeiro temos que fazer o nosso trabalho, temos que investigar, temos que apurar e depois faremos as nossas conclusões", avançou João Gomes.

Quanto às acusações feitas pelo PAICV sobre famílias a passarem por privações, o líder da bancada do MpD reconhece que existem pessoas que essas dificuldades existem, mas mas nega que haja pessoas a passar fome no arquipélago. O deputado sublinha que as dificuldades agravaram-se com os 5 anos de seca consecutivos e com a pandemia.

“Estranho que pessoas que reconhecem essas situações, agora venham dizer que há fome e que há fome por causa do governo de Cabo Verde que não é solidário. Com todo o respeito por aquilo que as pessoas pensam, nós vivemos em democracia, as pessoas são livres de terem as suas opiniões, agora as suas posições na política devem ser fundamentadas. Fome em Cabo Verde não há!”, assegurou o deputado do MpD.

A Sessão Ordinária da Assembleia Nacional arranca amanhã e decorre até 25 de Fevereiro.