MpD assegura que "nunca se investiu tanto na recuperação do património em Cabo Verde"

O Governo tem feito aquilo que está nas suas possibilidades para o sector das indústrias criativas, e para a cultura com resultados positivos. Quem o diz é o líder da bancada parlamentar do MpD, que falava esta manhã na Praia, em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

João Gomes entende que nunca se investiu tanto na recuperação do património em Cabo Verde.

"É uma acção que temos que valorizar. Nunca se investiu tanto no património cultural. Veja-se a construção de um edifício praticamente de raiz que está a acontecer em São Vicente, ligado à cultura que é o Centro de Nacional de Artesanato e Design. Tudo isso é investimento e investimento feito neste caso concreto em São Vicente, mas de abrangência para todo o país, para todo o Cabo Verde", avança o líder parlamentar do MpD.

Sobre o sector das pescas, João Gomes realça que o governo tem feito alguns investimentos, destacando o porto da Praia e o cais de pesca Tarrafal de São Nicolau.

"Vê-se o grande investimento que esta a se fazer na ilha do Maio, onde também vai beneficiar a pesca. Vê-se os investimentos que têm sido feitos em praticamente todas as ilhas do país. Não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, são os investimentos possíveis, mas esses investimentos estão a dar os seus frutos", explicou o deputado.

A Sessão Ordinária da Assembleia Nacional arranca amanhã e decorre até 8 de Abril.